صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی اے گورننگ باڈی کا 97واں اجلاس، بجٹ کی منظوری

  • ملتان
ایم ڈی اے گورننگ باڈی کا 97واں اجلاس، بجٹ کی منظوری

ملتان(وقائع نگار خصوصی) ایم ڈی اے ہیڈ آفس کے کانفرنس ہال میں ایم ڈی اے گورننگ باڈی کا 97واں اجلاس ڈائریکٹر جنرل رانا سلیم احمد خان کی۔۔

 صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ممبران اور ایم ڈی اے کے تمام ڈائریکٹوریٹس کے سربراہان نے شرکت کی۔ کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔اجلاس میں سالانہ بجٹ سمیت دیگر اہم ایجنڈا آئٹمز منظوری کے لئے پیش کئے گئے ۔ ڈائریکٹر فنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن شاکر عباس بزدار نے ہاؤس کو ایم ڈی اے کے بجٹ سے متعلق تفصیلات پیش کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگی چینی بیچنے والے 28افراد گرفتار،27دکانیں سیل

پیرا فورس، الیکٹرک بسوں ،چینی کی قیمتوں کا جائزہ اجلاس

شدید گرمی اور بجلی کی لوڈشیڈنگ شہریوں کو شدید مشکلات

کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر،شہری جاں بحق2افراد زخمی

عدالت سے واپس آنے والے بھائیوں پر فائرنگ ،ایک قتل

40لٹر شراب برآمد،2افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن