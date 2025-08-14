صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہرکا قتل، بیوی آشنا ء سمیت گرفتار

  • ملتان
شوہرکا قتل، بیوی آشنا ء سمیت گرفتار

میلسی (نامہ نگار)شوہر کو قتل کرنیوالی بیوی اور اس کا آشنا ء گرفتار، مقدمہ درج۔ڈی ایس پی سعید احمد سیال نے ۔

پریس کانفرنس میں بتایا کہ دو ماہ قبل تھانہ مترو کے علاقے چک نمبر 271 ڈبلیو بی میں مزدور محمد آصف کو اس کی بیوی سارہ بی بی اور آشنا عدنان ریاض نے گلا دبا کر قتل کیا ، موت کی وجہ ہارٹ اٹیک قرار دی گئی ، پوسٹ مارٹم میں گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی تصدیق ہوئی، مرکزی ملزم عدنان کو راولپنڈی اور سارہ بی بی کو لودھراں سے گرفتار کیا گیا۔ مقتول نے قتل سے قبل دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وطن کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں ،چیئر مین سی ڈی اے

’’اڑان پاکستان‘‘ کا مقصد یو تھ کو جدید مہار تیں فراہم کرنا ، احسن اقبال

پاکستان میں تیل کی تلاش،13کمپنیوں کو نئے ٹھیکے

کھاد کمپنیاں قیمتوں کے ڈھانچے کا فوری جائزہ لیں:وزیر غذائی تحفظ

آ ر آ ئی سی میں نئے او پی ڈی بلاک ، ویٹنگ ایریا کا افتتاح

ایئرپورٹس سمیت امیگریشن چیک پوسٹس پر تعیناتی کیلئے سکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن