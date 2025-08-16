زرعی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کیلئے ڈپٹی کمشنر آفس خانیوال میں اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کی۔
اجلاس میں اے ڈی سی جی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سیہڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت مہر محمد اقبال سمیت متعلقہ افسر شریک ہوئے ۔ اجلاس میں فیلڈ سسٹنٹس کی کارکردگی، کھاد اور پیسٹی سائیڈز کی فروخت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ ضلع اور تحصیل سطح پر چھاپوں کی شرح بڑھائی جائے اور فیلڈ اسسٹنٹس کھاد و پیسٹی سائیڈز ڈیلرز کا مکمل ڈیٹا فوری فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیزسے ٹارگٹ بیسڈ کام لیا جائے ، التواء میں پڑے ایف آئی آر کیسز کے چالان جلد عدالتوں کو بھجوائے جائیں اور انتظامیہ کو خط بھیجے جائیں۔ ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے زور دیا کہ ممنوعہ کیڑے مار ادویات کے استعمال کی روک تھام کے لیے حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ فصلوں کو نقصان سے بچایا جا سکے اور زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو۔