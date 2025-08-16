صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل ایجوکیشن سینٹر وہاڑی میں جشن آزادی شجرکاری تقریب

  • ملتان
سپیشل ایجوکیشن سینٹر وہاڑی میں جشن آزادی شجرکاری تقریب

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر آف ایکسی لینس وہاڑی میں جشنِ آزادی شجرکاری تقریب کا انعقاد ہوا۔

 مہمان خصوصی سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ناصر عزیز نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ادارہ تحفظ ماحولیات نے 300پودے فراہم کیے جبکہ سپیشل طلبہ نے 100 پودے لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ سی ای او نے جدید کمپیوٹر لیب اور سمارٹ کلاس روم کا معائنہ کیا اور ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل ایجوکیشن ملتان ذیشان احمد کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات محمد ادریس اور دیگر افسر بھی شریک تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق

بارشوں سے جانی نقصان،ایف نائن پارک میں جشن آزادی کا آج اور کل ہونیوا لا پروگرام ملتوی

آرپی او کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کادورہ

وفاقی محتسب کی ٹیم 19اگست کو مری میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن