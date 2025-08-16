صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کا سکیورٹی ڈیوٹی کا جائزہ، ہدایات جاری

  • ملتان
ایس ایس پی آپریشنز کا سکیورٹی ڈیوٹی کا جائزہ، ہدایات جاری

ملتان (کرائم رپورٹر)ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ نے شہر میں لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر مختلف مقامات پر تعینات سکیورٹی ڈیوٹی کا معائنہ کیا۔

انہوں نے ڈیوٹی کی نوعیت اور حساسیت کے مطابق اہلکاروں کو بریفنگ دی اور ہدایت کی کہ فرائض الرٹ ہو کر سر انجام دیئے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہلکار ہر وقت تیار رہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن