ملی نغموں و تقاریر کا مقابلہ ٹرافیاں ،شیلڈز،نقد انعامات تقسیم

  • ملتان
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) نواحی گاؤں 129 پندرہ ایل میں تلاوت، نعت، ملی نغموں اور تقاریر کے مقابلہ جات پر مشتمل تقریب ہوئی جس میں درجنوں طلبا و طالبات نے شرکت کی۔

 مہمانانِ گرامی میں حاجی عبدالستار، ایس ایچ او چودھری محمود اقبال، صدر بار عمران نول ایڈووکیٹ، سیکرٹری بار کبیر شاہ شیرازی ایڈووکیٹ ودیگر شامل تھے ۔ پوزیشن ہولڈرز کو نقد انعامات، ٹرافیاں اور شیلڈز دی گئیں۔ منتظمین نے کہا کہ اس طرح کے پروگرامز سے بچوں میں خوداعتمادی اور کامیابی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ۔

