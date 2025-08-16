صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان کی معززین کی موجودگی میں جرائم سے توبہ

  • ملتان
نوجوان کی معززین کی موجودگی میں جرائم سے توبہ

وہاڑی (خبرنگار)نواحی چک نمبر 23ڈبلیو بی کے رہائشی نوجوان رانا احسان یوسف عرف شان نے بری صحبت اور غلط کاموں سے توبہ کرلی۔

 جامع مسجد 23ڈبلیو بی میں والد، علاقہ معززین اور خطیب قاری اللہ بخش کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر آئندہ غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہنے کا عہد کیا۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اہل علاقہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ خطیب نے نیکی کی طرف راغب ہونے کا حلف لیا اور دعائے خیر کرائی، معززین نے نوجوان کو مثبت اقدام اٹھانے پر مبارکباد دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن