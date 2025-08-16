صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکہ حق کی کامیابی نے جشن آزادی کو نئی روح بخشی ،ممتاز احمد

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ضلع وہاڑی کے نائب صدر حافظ ممتاز احمد راں نے کہا ہے۔

کہ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں انڈیا کو شکست دے کر معرکۂ حق کی شاندار فتح حاصل کی گئی۔ اس کامیابی نے جشنِ آزادی کو نئی روح بخشی اور قوم نے بھرپور جوش و جذبے سے یہ دن منایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قیام اس خطے کے مسلمانوں کے لیے عظیم نعمت ہے ، پوری قوم متحد ہوکر وطن عزیز کو ناقابلِ تسخیر بنائے گی اور دشمن کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوگی۔

 

