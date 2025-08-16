صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول بھٹوکو نشان امتیاز ملنا قومی وعالمی خدمات کا اعتراف‘پی پی رہنما

  • ملتان
بلاول بھٹوکو نشان امتیاز ملنا قومی وعالمی خدمات کا اعتراف‘پی پی رہنما

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات محمد علی احسن اور ضلع کوٹ ادو کے سیکرٹری اطلاعات ملک مختار کھوکھر نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ’’نشان امتیاز‘‘ملنا ان کی قومی و بین الاقوامی خدمات کا اعتراف ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے ہر موقع پر عوام کے حق میں آواز بلند کی اور دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کا مؤقف جرأت سے پیش کیا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور عوامی خدمت کا جذبہ نئی نسل کیلئے روشن مثال ہے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ یہ اعزاز کارکنوں کیلئے حوصلہ افزائی کا باعث ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن