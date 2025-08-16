صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی میں یوم آزادی کی تقریب

  • ملتان
یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی میں یوم آزادی کی تقریب

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عمارہ فرخ کی زیر صدارت یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں مضمون نویسی، کوئز، مباحثہ، ٹیبلو اور ملی نغموں کے مقابلے ہوئے ۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید تھے ۔

 طلباو طالبات کے جوش و خروش سے تقریب کا ماحول دیدنی تھا،تقریب میں شہدائے تحریک پاکستان کو خراج عقیدت اور معرکۂ حق میں شاندار کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لیکچرار اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر حافظ محمد حسن محمود نے یوم آزادی کی اہمیت، معرکۂ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر روشنی ڈالی۔ پرنسپل ڈاکٹر عمارہ فرخ نے قائداعظم، مسلم رہنماؤں، شہداء، تارکین وطن، کشمیری عوام اور پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مہمانوں، فیکلٹی اور طلبہ کا شکریہ ادا کیا۔تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی اور پرنسپل نے مختلف مقابلوں کے فاتح طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔ سٹوڈنٹس سوسائٹیز کے ایڈوائزر فقیر حسین، ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی، لنکن کارنر کی انتظامیہ اور فیکلٹی ممبران کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ آخر میں ڈاکٹر حافظ محمد حسن محمود نے ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امن کیلئے دعا کرائی۔ بعدازاں میاں ثاقب خورشید نے کیمپس میں پودا لگایا۔ تقریب میں تدریسی و غیر تدریسی عملہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی بورڈ فیصل آباد2سال سے مستقل چیئرمین سے محروم

سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام جشنِ آزادی ریس

جڑانوالہ:حکومت مساجد کو گرانے کا عمل بند کرے : امن کمیٹی

یونین کونسل نمبر 58میں شجرکاری اور پرچم کشائی کی تقریب

ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن