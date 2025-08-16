صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

  • ملتان
فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

ملتان ،بہاولپور(لیڈی رپورٹر،خبر نگار ،سٹی رپورٹر)شہری کی شکایت پر بروقت کارروائی، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گندے انڈوں سے بھری گاڑی پکڑلی، 14 ہزار سے زائد بدبودار اور خراب انڈے برآمد کرکے تلف کردیئے ، ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا۔

 سپلائرز کیخلاف ایف آئی آر درج، گاڑی پولیس کی تحویل میں دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہری کی شکایت پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گندے انڈوں سے بھری گاڑی پکڑلی۔ سپلائرز کیخلاف مقدمہ درج کر کے گاڑی پولیس کی تحویل میں دے دی گئی۔ شکایت موصول ہونے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں ناگ شاہ چوک پر گاڑی کو روکا گیا۔ گندے اور بدبودار انڈے بیکریوں پر خوراک کی تیاری کیلئے سپلائی کئے جارہے تھے ۔ مضر صحت انڈوں سے کیک رس، بسکٹ اور دیگر بیکری آئٹمز تیار کئے جانے تھے ۔ دوسری جانب فوڈ سیفٹی ٹیم نے چناب کمرشل سنٹر رحیم یار خان میں ایک میٹ شاپ پر چھاپہ مارا، دوران انسپکشن رنگ تبدیل شدہ اور بدبودار گوشت برآمد ہوا۔ ویٹرنری ڈاکٹر کے مطابق یہ گوشت انسانی صحت کے لیے مضر قرار پایا۔ سینکڑوں کلو ناقص گوشت موقع پر ضائع کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق

بارشوں سے جانی نقصان،ایف نائن پارک میں جشن آزادی کا آج اور کل ہونیوا لا پروگرام ملتوی

آرپی او کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کادورہ

وفاقی محتسب کی ٹیم 19اگست کو مری میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن