صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوا 3ارب کی لاگت سے تیار فلائی اوور کا افتتاح

  • ملتان
سوا 3ارب کی لاگت سے تیار فلائی اوور کا افتتاح

اوچ شریف (نمائندہ دنیا )صوبائی پارلیمانی سیکرٹری و ایم پی اے میاں محمد گزین خان عباسی نے احمد پور شرقیہ میں غلہ منڈی سے محلہ اسلام پورہ ریلوے ٹریک کے اوپر بننے والے عباس فلائی اوور کا افتتاح کیا۔۔۔

اس موقع پر انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ منصوبہ سوا تین ارب روپے میں مکمل ہوا ہے وزیراعلی پنجاب محترمہ مریم نواز کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پسماندہ تحصیل کے لیے فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا اور جس پر یہ عباس فلائی اوور کا منصوبہ مکمل ہوا اس منصوبے کے نگرانی کرنے والے ایکسین فرخ ممتاز وڑائچ ایس ڈی او محمد شان علی اور سب انجینئر زاہد نزیر نے بھی اس فلاحی اوور کی تعمیر کے دوران اعلی قسم کا مٹیریل ٹھیکیدار بلال خان نیازی سے استعمال کروایا اور مٹیریل کو بار بار چیک کرتے رہے تاکہ اس فلائی اوور کی پائیداری ہمیشہ قائم رہے احمد پور شرقیہ کی عوام سے میں نے الیکشن کے دوران وعدہ کیا تھا احمد پور شرقیہ میں عوام کی سہولت کیلئے ریلوے ٹریک کے اوپر اوورہیڈ برج بنایا جائے گا جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے اس موقع پر سابق ناظم ڈاکٹر فیاض محمود اعوان سابق چیئرمین عشر زکوۃ کمیٹی محمد سلیم خان نیازی سابق چیئرمین مہر محمد جمیل سیال سابق کونسلر محمد اجمل تھیم لالہ محمد اسلم تھیم لالہ امتیاز احمد سب انجینئر ملک محمود اقبال وقاص احمد ماسٹر محمد عثمان صدیق خان غلام محمد محمد شفیق محمد طارق اعوان محمد عثمان طارق اعوان اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن:578ڈھانچے مسمار،113افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی واگزار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، مرغی کا 1ہزار کلو خراب گوشت تلف

اے ڈی سی کی زیر صدارت میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اجلاس

اوپن یونیورسٹی؛مختلف پروگرامز کے داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج شروع

ڈی آئی جی کی سنگین مقدمات کی ازسرنو انکوائریوں کی ہدایت

مری سے ڈینگی کا خاتمہ یقینی بنایا جائیگا، راجہ اسامہ اشفاق سرور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر