صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معمولی بارشیں کپاس کیلئے نقصان دہ،ذوالفقار علی

  • ملتان
غیر معمولی بارشیں کپاس کیلئے نقصان دہ،ذوالفقار علی

ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے لودھراں میں تارا گروپ کے زرعی ریسرچ فارم کا دورہ کیا، جہاں انہیں کپاس کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر جاری تحقیق کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔

 چیف سائنسدان ڈاکٹر صغیر احمد نے بتایا کہ تارا گروپ کپاس سمیت 16 دیگر فصلوں پر بھی تحقیق کر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کپاس اس وقت غیر معمولی گرمی، بے وقت بارشوں، پانی کی کمی، بیماریوں اور کیڑوں کے حملوں کا شکار ہے ۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تارا گروپ 2013 سے تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف ہے ۔ کپاس کے معیاری بیج کی تیاری اور فراہمی ادارے کا بنیادی مشن ہے تاکہ بہتر پیداوار کے ذریعے کسان کو خوشحال بنایا جا سکے ۔اس موقع پر وائس چانسلر کو کپاس کی نئی لائنز دکھائی گئیں جن میں موسمیاتی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت، پتہ مروڑ وائرس اور ضرر رساں کیڑوں کے خلاف مزاحمت اور مشینی برداشت کے لئے موزوں خصوصیات شامل تھیں۔ انہیں بریڈنگ مٹیریل کے ساتھ پہلے سے منظور شدہ اقسام 386.ICS اور تارا-224 کی سیڈ پروڈکشن کا بھی دورہ کروایا گیا۔پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تارا گروپ جدید ریسرچ کے ذریعے نہ صرف کپاس بلکہ دیگر فصلوں پر بھی تحقیق کر رہا ہے ، جس کے مثبت اثرات ملکی معیشت پر پڑیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر