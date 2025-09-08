فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف
ملتان،ڈیرہ غازیخان، بہاولپور(ڈسٹرکٹ رپورٹر، سٹی رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، لودھراں میں اگست میں 1900 فوڈ پوائنٹس کا معائنہ، 479 فوڈ بزنس مالکان کو وارننگ نوٹس۔۔۔
حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 170 فوڈ پوائنٹس کو 13 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ۔ مظفر گڑھ کے علاقے میں ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ شہزاد خان مگسی نے ٹیم کے ہمراہ چمن بائی پاس پر اچار یونٹ پر چھاپہ مارا،1 لاکھ 56 ہزار کلو خراب اچار،1600 کلو مرچوں کے فلیکس،3000 کلو ناقابلِ سراغ سرکہ تلف کردیا،یونٹ مالک کو 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا،پھپھوندی لگی،گلی سڑی سبزیوں سے اچار تیار کیا گیا تھا،آموں میں زندہ کیڑے بھی پائے گئے ،لاکھوں کلو اچار پیک کر کے مختلف سپر سٹورز پر سپلائی کیا جانا تھا۔لودھراں کے علاقے میں کارروائی کے دوران جعل سازی اور دھوکہ دہی پر 3 فوڈ پوائنٹس کی اصلاح تک پروڈکشن بند، 3 افراد کیخلاف ایف آئی آر درج کی گئیں، جعلی خوراک کے کاروبار میں ملوث 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران 8 ہزار 250 لٹر ملاوٹی دودھ، 159 کلو مضر صحت گوشت، 78 لٹر ملاوٹی مشروبات تلف کردیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ غیر معیاری خوراک کے خاتمے کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمہ وقت کوشاں ہے ۔ تحصیل لودھراں کے علاقے بنگلہ بسنت میں اقبال حسین ولد غازی محمد غیر قانونی سلاٹر ہاؤس چلا رہا ہے فوڈ سیفٹی ٹیم کے ہمراہ موقع کا معائنہ کیا گیا تو وہاں ذبحہ شدہ جانور موجود تھا وٹرنری ڈاکٹر کے معائنہ پر جانور بیمار،لاغر اور غیر تصدیق شدہ اور اس کا گوشت مضر صحت پایا گیا۔پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس کی آمد سے قبل ملزم اقبال حسین موقع سے فرار ہو گیا۔ خوراک سے وابستہ کسی بھی شکایت کی صورت میں 1223 پر اطلاع دیں۔