سیلاب زدہ علاقوں میں کشتی سوار چور سرگرم، قیمتی سامان لوٹ لیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) سیلاب زدہ علاقوں میں اب متاثرین کو پانی کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ جرائم کے خطرات کا بھی سامنا ہے ۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ فتح شاہ کی حدود بستی دونا والی میں بڑی چوری کی واردات سامنے آئی جہاں کشتی سوار افراد ایک زمیندار امتیاز احمد کے خالی ڈیرے سے سولر پلیٹیں، انورٹر، پنکھے اور پانی کا پمپ سمیت قیمتی سامان لے گئے ۔مقامی افراد کے مطابق اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی مگر ملزموں کا پیچھا نہ کرسکی۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے باعث خالی گھروں کو چور آسان ہدف بنا رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے ڈی پی او وہاڑی سے فوری کارروائی اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔