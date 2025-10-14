صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ مرید کے ریاستی ظلم کی نئی مثال ، مجلس احرار قائدین

  • ملتان
سانحہ مرید کے ریاستی ظلم کی نئی مثال ، مجلس احرار قائدین

آپریشن غلط اقدام،حالات مزید خراب ہوں گے اور ملک میں بدامنی بڑھے گیظالم بدل جاتے ہیں مگر ظلم کے اسباب نہیں بدلتے ، سید عطاء اللہ ثالث ودیگر

ملتان(کرائم رپورٹر) مجلس احرارِ اسلام کے قائدین سید عطائاللہ ثالث بخاری، قاری جمیل الرحمٰن بہلوی، مولانا طاہر سلیم اور مفتی محمد معاویہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سانحہ مرید کے ریاستی ظلم کی تازہ مثال ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ظالم بدل جاتے ہیں مگر ظلم کے اسباب نہیں بدلتے ۔ ریاست کے اندر موجود بعض عناصر کی شدت پسندی اور سفاکیت باعثِ تشویش ہے جو مستقبل میں دینی قوتوں اور اسلامی تشخص کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ۔ قائدین نے کہا کہ حکومت کا حالیہ آپریشن غلط اقدام ہے جس سے حالات مزید خراب ہوں گے اور ملک میں بدامنی بڑھے گی،یہ وہ اسباب ہیں جو مستقبل میں ملک دشمن قوتوں کو تقویت دینے کا باعث بنیں گے یونہی ریاست مخالف قوتیں جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے سانحہ مرید کے کے افسوسناک مناظر پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ملک میدانِ جنگ بن گیا ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلڈنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم پر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب

لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کی ہدایت

آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری پریشان،ٹائون انتظامیہ خاموش

گورنرسے امریکی ادار ہ یو آ ئی سی ایم جی کے بانی کی ملاقات

گورنر نے 13 میں سے 11 کیسز کے فیصلے سنادیے

اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر واٹر بورڈ انجینئر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس