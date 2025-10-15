صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتنہ قادیانیت کا تعاقب جاری رکھیں گے ، ہدایت اللہ رحمانی

  • ملتان
فتنہ قادیانیت کا تعاقب جاری رکھیں گے ، ہدایت اللہ رحمانی

عقیدہ ختم نبوت پاکستان کی نظریاتی اساس،نقب زنی نہیں کرنے دیں گے

ملتان (کرائم رپورٹر)جامعہ اسلامیہ ملتان کے ناظم قاری ہدایت اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرتے رہیں گے ، ختم نبوت کا منکر کذاب اور دجال ہے ، پوری ملت اسلامیہ قادیانیوں کے کفر پر متحد ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان کے معاملے میں علماء اہلحدیث کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے ۔ ہمارے اسلاف نے ہر دور میں ملکی بقا، سلامتی اور تحفظ ختم نبوت کے لئے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ اسلامیہ کے زیراہتمام منعقدہ تحفظ ختم نبوت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عقیدہ ختم نبوت اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے ۔انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان میں شامل اسلامی دفعات اور تعزیرات پاکستان کو ختم یا تبدیل کرنے کیلئے بیرونی طاقتیں مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں، مگر امت مسلمہ ایسے کسی بھی اقدام کو برداشت نہیں کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر