صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ،اشتہاری زخمی حالت میں گرفتار،ساتھی فرار

  • ملتان
پولیس مقابلہ،اشتہاری زخمی حالت میں گرفتار،ساتھی فرار

مونڈکا ،وسندے والی(نامہ نگار)پل بنگلہ شاہ جمال کے نزدیک پولیس مقابلے میں سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری کامران زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا۔۔۔

 اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ شاہ جمال کو اطلاع ملی کہ مطلوب اشتہاری کامران عرف راجو سکنہ شاہ جمال اپنے دیگر نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ واردات کے لیے جا رہا ہے ۔ پولیس نے پل بنگلہ کے نزدیک روکنے کی کوشش کی تو ملزموں نے فائرنگ کردی، فائرنگ کے تبادلے کے دوران کامران اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا جبکہ دیگر نامعلوم ملزم نزدیکی کماد کی فصل میں چھپ گئے اور ان کی تلاش جاری ہے ۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر آر ایچ سی شاہ جمال داخل کر دیا گیا ہے اور اس کا علاج جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈی پی ایس کے سابقہ طلباکی تیسری ایلومینائی تقریب

سیکرٹری ٹورازم ڈاکٹر احسان بھٹہ کا ہڑپہ کا دورہ، کھدائی کی پیش رفت کا جائزہ

وی سی کی مزار اقبال ؒپر حاضری

شاہ حسین ایکسپریس منسوخ

بچوں کے علاج کیلئے ساڑھے 24لاکھ جاری

1831زخمیوں کی طبی امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر