صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کے موزوںبیج پیدوار بڑھانے میں معاون،محکمہ زراعت

  • ملتان
گندم کے موزوںبیج پیدوار بڑھانے میں معاون،محکمہ زراعت

منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ بیج 45تا 50کلو گرام فی ایکڑ استعمال کیا جائے

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق آبپاش علاقوں میں گندم کی کاشت کا موزوں وقت یکم نومبر سے 20 نومبر تک ہے ، تاہم کاشت 30 نومبر تک بھی کی جا سکتی ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ کاشتکار محکمہ زراعت پنجاب کی منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ بیج 45 تا 50 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں۔ تصدیق شدہ بیج کے استعمال سے پیداوار میں 20فیصد تک اضافہ ممکن ہے ۔ترجمان کے مطابق آبپاش علاقوں کے لئے محکمہ زراعت کی سفارش کردہ اقسام میں سویرا 24، فلک 24، چمپئن، عروج 22، نشان 21، دلکش 20، سبحانی 21، ایم ایچ 21، ڈیورم 2021، صادق 21، نواب 21، این اے آر سی سپر، اکبر 19، بھکرسٹار 19، غازی 19، رہبر 21، فخر بھکر 17، اناج 17، اُجالا 16، زنکول 16، بورلاگ 16، جوہر 16اور فیصل آباد 2008شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر