صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ خراب،فارم جمع کرانے میں مشکلات

  • ملتان
تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ خراب،فارم جمع کرانے میں مشکلات

میٹرک سالانہ امتحانات کیلئے درخواستوں کی آخری تاریخ 27نومبر مقرر کی گئی

ملتان( خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان کی ویب سائٹ تکنیکی کا شکار، طلباء داخلہ فارم جمع کرانے سے قاصر بتایا گیاہے کہ وقت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے لئے درخواستیں طلب کی ہوئی ہیں، جس کی آخری تاریخ 27 نومبر مقرر کی گئی ہے تاہم ملتان تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ اس وقت تکنیکی مسئلے کا شکار ہے ، جس میں کلاؤڈ فلیئر جو کہ ایک سکیورٹی لیئر ہے کی لنکیج بار بار بریک ہو رہی ہے ، جس کی وجہ سے طلباء اپنا ایڈمیشن فارم سیو کرکے جمع نہیں کروا پا رہے ہیں، اور فارم بار بار فل کرنا پڑتا ہے ۔ طلباء نے اس مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکام سے اپیل کی ہے کہ بورڈ حکام مسلہ پر فوری قابو پائیں، اور آخری تاریخ میں اضافہ کریں تاکہ وہ بروقت اپنے داخلہ فارم ہم جمع کروا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ ہفتے سے چلانے کا اعلان

کیول آرٹ گیلری میں نور علیٰ نورآرٹ نمائش

عباسی شہید اسپتال میں نوزائید انتہائی نگہداشت یونٹ کا افتتاح

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

غیرقانونی ایل پی جی سلنڈرز کی 18دکانیں سربمہر

شو مارکیٹ اور فوارہ چوک پر لوٹ مار کی خطرناک وارداتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا