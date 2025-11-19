تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ خراب،فارم جمع کرانے میں مشکلات
میٹرک سالانہ امتحانات کیلئے درخواستوں کی آخری تاریخ 27نومبر مقرر کی گئی
ملتان( خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان کی ویب سائٹ تکنیکی کا شکار، طلباء داخلہ فارم جمع کرانے سے قاصر بتایا گیاہے کہ وقت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے لئے درخواستیں طلب کی ہوئی ہیں، جس کی آخری تاریخ 27 نومبر مقرر کی گئی ہے تاہم ملتان تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ اس وقت تکنیکی مسئلے کا شکار ہے ، جس میں کلاؤڈ فلیئر جو کہ ایک سکیورٹی لیئر ہے کی لنکیج بار بار بریک ہو رہی ہے ، جس کی وجہ سے طلباء اپنا ایڈمیشن فارم سیو کرکے جمع نہیں کروا پا رہے ہیں، اور فارم بار بار فل کرنا پڑتا ہے ۔ طلباء نے اس مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکام سے اپیل کی ہے کہ بورڈ حکام مسلہ پر فوری قابو پائیں، اور آخری تاریخ میں اضافہ کریں تاکہ وہ بروقت اپنے داخلہ فارم ہم جمع کروا سکیں۔