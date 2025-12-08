صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنفی تشدد کی روک تھام کیلئے ورکشاپ کا انعقاد

  • ملتان
صنفی تشدد کی روک تھام کیلئے ورکشاپ کا انعقاد

اداروں میں رابطہ کاری کمی مسئلہ، بہتر تربیت کی ضرورت،شرکاء

ملتان (لیڈی رپورٹر)ریوٹس لرننگ اور سنگی ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صنفی تشدد کی روک تھام کیلئے ورکشاپ منعقد کی گئی، جس میں متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ورکشاپ میں یونائٹڈ نیشن ڈویلپمنٹ پروگرام، پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، ہیومن رائٹس اینڈ مینارٹی افیئرز ڈیپارٹمنٹ پنجاب، پنجاب پولیس، پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ، وائلینس اگینسٹ وومن مراکز، یونیورسٹیوں و کالجز کے اساتذہ، وکلاء اور سول سوسائٹی کے ارکان شریک تھے۔

ورکشاپ میں ریوٹس لرننگ کی جانب سے پنجاب میں صنفی تشدد سے متعلق کام کرنے والے اداروں کے اختیارات، درپیش چیلنجز اور عملی مشکلات پر مبنی تحقیقی مقالہ پیش کیا گیا۔ مقالے میں اداروں کے درمیان رابطہ کاری کی کمی، تربیت کی ضرورت اور سہولیات کے فقدان کو اہم مسائل کے طور پر اجاگر کیا گیا۔بعد ازاں شرکاء نے مختلف محکموں کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان، تربیتی نظام کی بہتری اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے سفارشات مرتب کیں۔ سفارشات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انٹی ریپ کرائسس سیل اور وومن پروٹیکشن سیل کو مزید مضبوط اور وسیع بنیادوں پر فعال کیا جائے تاکہ متاثرہ خواتین کو بروقت اور مؤثر مدد فراہم ہوسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر