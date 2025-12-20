صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلسازوں نے رقم کے عوض شہریوں کو جعلی چیک تھما دیئے

  • ملتان
جعلسازوں نے رقم کے عوض شہریوں کو جعلی چیک تھما دیئے

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔۔۔

 ملزم منظور حسین نے فیڈ کی مد میں چیک دیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہو گیا۔ اس دوران شاہ شمس پولیس کو فیاض حسین نے بتایا کہ ملزم سعید نے رقم کے عوض چیک دیا جو کیش نہ ہو سکا۔مزید برآں، محمد جابر کے مطابق ملزم سعید نے لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دیا، جبکہ نیو ملتان پولیس کو صالح محمد نے اطلاع دی کہ ملزم جمشید حسن نے 30ہزار روپے کے چیک کے ذریعے دھوکہ دیا جو بوگس ثابت ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماضی میں یوتھ کو گمراہ کرکے خراب کیا گیا ، گورنرپنجاب

وکلا کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش کر ینگے ،فیصل راٹھور

سپیکر اسمبلی کی قیادت میں وفد کا مالدیپ کا دورہ، اہم ملاقاتیں

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کا خدمت مرکز کا دورہ شہریوں کے مسائل حل کرنیکی ہدایت

امریکہ اور پاکستان کا سٹیم تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن