صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اردل روم ، پولیس افسروں کی کارکردگی اور شوکاز کی سماعت

  • ملتان
اردل روم ، پولیس افسروں کی کارکردگی اور شوکاز کی سماعت

ڈی پی او تصور اقبال کا افسروں کی اصلاح، نظم و ضبط اور کرائم کنٹرول پر زور

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تصور اقبال کی زیر صدارت پولیس لائنز میں اردل روم منعقد ہوا، جس میں محکمانہ نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران 57 پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف جاری 94 شوکاز نوٹس اور مختلف محکمانہ انکوائریز کی سماعت کی گئی۔فرائض میں کوتاہی، نااہلی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مرتکب 25 افسروں کو سروس ضبطگی اور میجر سزا کے طور پر تنخواہ میں کمی کی سزائیں دی گئیں۔ 52 شوکاز نوٹسز فائل کر دیے گئے اور متعلقہ افسران کو آئندہ محتاط رہنے کی وارننگ جاری کی گئی۔ 17 افسران کو اپنی کارکردگی بہتر کر کے دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔اس کے علاوہ کرائم میٹنگ میں تمام ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا فرداً فرداً جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او نے ہدایت کی کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں اور عوام کی جان، مال اور عزت کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی اور غفلت پر محکمانہ کارروائی کا مقصد اصلاح اور شفافیت ہے تاکہ شہریوں کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شام4سے7 گنے کی ٹرالیوں کا شہر میں داخلہ بند

بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف احتجاج ریلی

موضع احمد آباد میں نو تعمیر شدہ مکان کی افتتاحی تقریب

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

میانوالی :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت عوام کو معیاری اشیاء کی فراہمی

مختلف علاقوں میں کروڑوں روپے ہتھیانے کے مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل