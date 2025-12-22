صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی کی شدت، نزلہ،زکام،کھانسی بخار کے امراض میں اضافہ

  • ملتان
سردی کی شدت، نزلہ،زکام،کھانسی بخار کے امراض میں اضافہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار جیسے امراض میں اضافہ،شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔

 طبی ماہرین کاکہنا ہے کہ ٹھنڈی ہوا میں خشک ہوا چلتی ہے اور گرد و غبار میں اضافہ ہوجاتا ہے ، جب ہم سانس لیتے ہیں تو گرد و غبار کے ذرات اور جراثیم ناک کے ذریعے ہمارے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں،رد موسم میں احتیاط نہ کرنے کے باعث انسان کئی بیماریوں مثلاً نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکوں کا آنا، بخار، سرکا درد وغیرہ میں مبتلا ہوجاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر