صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے نے ایئر پورٹ سے افغان باشندہ گرفتارکرلیا

  • ملتان
ایف آئی اے نے ایئر پورٹ سے افغان باشندہ گرفتارکرلیا

ملتان (کرائم رپورٹر)نجی ایئرلائن کی پرواز سے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والے افغان باشندہ کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔

پرواز دبئی سے مسافروں کو لیکر پہنچی، جس دوران کلیئرنس کے دوران ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹر نے افغان شہری کو حراست میں لے لیا۔گرفتار شخص کی شناخت احمد زئی محمد ولی کے نام سے ہوئی۔ ذرائع کے مطابق افغان باشندہ پشاور جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم ایف آئی اے نے پاکستان میں اس کے داخلے کو روک دیا۔ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار شدہ شخص کے خلاف کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے اگلی فلائٹ کے ذریعے دبئی روانہ کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر