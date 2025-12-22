پریس کلب الیکشن،اے بی مجاہد صدر، ماجد رحیم جنرل سیکرٹری منتخب
خالد اقبال ،اعظم بلوچ، عدنان مجتبیٰ سینئر نائب صدر ، کامران فنانس سیکرٹری ہونگے
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)مظفرگڑھ پریس کلب کے رجسٹرڈ کے سالانہ انتخابات چیئرمین الیکشن کمیٹی سردار محمد اظہر ڈوگر اور ممبران الیکشن کمیٹی نظیر احمد خان لاشاری اور شیخ فیصل فراز کی نگرانی میں منعقد ہوئے ۔سالانہ انتخابات میں اے بی مجاہد صدر، چوہدری خالد اقبال گجر، اعظم خان بلوچ، اور محمد عدنان مجتبیٰ سینئر نائب صدر جبکہ محمد فرحان ہاشمی، عبدالمجید زاہد، ریحان قریشی، عامر عباس کاظمی اور چوہدری دانیال کمال نائب صدر منتخب ہوئے۔
ماجد رحیم خانزادہ جنرل سیکرٹری اور محمد کامران خانزادہ فنانس سیکرٹری منتخب ہوئے ۔ سالانہ انتخابات میں چوہدری عبدالرافع سنی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، احمد سعید چوہدری سیکرٹری اطلاعات، بلال ہاشمی سیکرٹری کوآر وارڈی نیشن اور نصر اللہ خان لغاری جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے ۔مختیار احمد چوغتہ، افتخار حسین جتوئی، مہر سجاد احمد، عامر سلیم ڈوگر، منور حسین بھٹی، مخدوم جمشید ستاری، سمیع اللہ اور عادل حسین قریشی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران منتخب ہو گئے ۔