صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ٹیم میں کیش انعامات تقسیم

  • ملتان
پولیس ٹیم میں کیش انعامات تقسیم

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر پولیس تھانہ ساہوکا کی ٹیم کی شاندار اور مثالی کارکردگی کو سراہا گیا اور سی سی تھری سرٹیفکیٹس کے ساتھ کیش انعامات تقسیم کیے گئے ۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں ایس ایچ او تھانہ ساہوکا راو یاسر نواز، سب انسپکٹر سوہنے خان اور تھانہ ساہوکا کی پوری ٹیم شامل ہے ۔۔

۔پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس مقابلے کے دوران تین ڈکیتوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ جبکہ ملزموں کے قبضے سے ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل اور نقدی بھی برآمد کی گئی۔ڈی پی او تصور اقبال نے ایسے اقدامات سے جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور عوام کا اعتماد بھی بڑھتا ہے ، اسی جذبے ، ایمانداری اور فرض شناسی کے ساتھ عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے خدمات جاری رکھیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اڑان پاکستان کے تحت ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا جائیگا :احسن اقبال

بینظیر بھٹو نے آمریت، جبر کیخلاف بے خوف جدوجہد کی ،فیصل راٹھور

بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

جدید کنونش،ایکسپو سینٹر کی تعمیر کیلئے کام تیز کیا جائے ، رندھاوا

پی ٹی آئی مذاکرات کیلئے سنجیدہ ہی نہیں ،امیر مقام

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ، درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن