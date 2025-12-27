صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال میں رقم بٹورنے والا ٹاؤٹ گرفتار

  • ملتان
ہسپتال میں رقم بٹورنے والا ٹاؤٹ گرفتار

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)پولیس نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں میڈیکل سرٹیفکیٹ کلیئر کرانے کا جھانسہ دیکر شہری سے رقم بٹورنے والے ٹاؤٹ بشیر کو گرفتار کر لیا۔۔

پولیس کے مطابق ملزم بشیر نے فیاض سے اس کے برادر نسبتی علی رضا کے بیرونِ ملک جانے کیلئے درکار میڈیکل سرٹیفکیٹ کلیئر کرانے کے عوض 55 ہزار روپے وصول کیے ۔ متاثرہ شہری نے کہا علی رضا دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور ملزم نے خود کو بااثر ظاہر کرتے ہوئے میڈیکل رپورٹ کلیئر کرانے کی یقین دہانی کرائی لیکن میڈیکل کلیئر کرایا۔ اور نہ ہی رقم واپس کی ۔رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے پر ملزم نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ واقعے کی درخواست پر ایس ایچ او تھانہ ٹھینگی فاروق رمضان نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے اور ہسپتالوں میں ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سال ختم ہونیوالا ،کینال روڈ ییلولائن منصونہ فائلوں تک محدود

سکیورٹی اداروں کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد

صحافیوں کو سنیارٹی ، واجبات کی عدم ادائیگی پرعدالت برہم

پی ایچ اے: 2سال میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کاانکشاف

جنرل ہسپتال نے ہیلتھ کیئر کا آپریشنل لائسنس حاصل کرلیا

بی آئی ایس پی : فیصد مفت سمیں تقسیم کرنے کا ہدف مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن