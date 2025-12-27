صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر گڑھ کی بیوٹیفکیشن کا کام مزیدتیز کیا جائے ، عثمان طاہر

  • ملتان
مظفر گڑھ کی بیوٹیفکیشن کا کام مزیدتیز کیا جائے ، عثمان طاہر

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی زیرِ صدارت شہر کی بیوٹیفکشن کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ۔۔۔

جس میں تمام سرکاری عمارتوں کی دیواروں پر کیلی گرافی، سٹریٹ لائٹس اور گرین بیلٹس کی بیوٹیفکیشن کاجائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے ، سرکاری عمارتوں کے ماحول کو خوشگوار بنانے اور عوامی مقامات کو بہتر انداز میں آراستہ کرنے کے اقدامات کو مزید تیز کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ بیوٹیفکیشن کے تمام کام بروقت، معیاری اور منصوبہ بندی کے تحت مکمل کیے جائیں۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے کہا کہ خوبصورت اور منظم سرکاری عمارتیں نہ صرف شہری حسن میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ عوام میں مثبت احساس بھی اجاگر کرتی ہیں، اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سال ختم ہونیوالا ،کینال روڈ ییلولائن منصونہ فائلوں تک محدود

سکیورٹی اداروں کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد

صحافیوں کو سنیارٹی ، واجبات کی عدم ادائیگی پرعدالت برہم

پی ایچ اے: 2سال میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کاانکشاف

جنرل ہسپتال نے ہیلتھ کیئر کا آپریشنل لائسنس حاصل کرلیا

بی آئی ایس پی : فیصد مفت سمیں تقسیم کرنے کا ہدف مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن