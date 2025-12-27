صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیاء خوردونوش کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے:نعمان صدیق

  • ملتان
اشیاء خوردونوش کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے:نعمان صدیق

سبزیوں، پھلوں ،اشیاء خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کاحکم

ملتان( وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق نے سبزی منڈی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں، نیلامی کے عمل اور دستیاب سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی ازکیٰ سحر بھی ان کے ہمراہ تھیں جبکہ منڈی انتظامیہ اور متعلقہ افسروں نے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے سبزیوں، پھلوں اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کے نرخوں کا سرکاری نرخ نامے سے موازنہ کیا اور بولی کے عمل کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مختلف آڑھتوں اور سٹالز پر جا کر اشیاء کے معیار، وزن اور قیمتوں کی جانچ پڑتال کی تاکہ صارفین کو مناسب نرخوں پر معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔محمد نعمان صدیق نے واضح کیا کہ مقررہ نرخوں سے تجاوز، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:انسداد بیگری مہم، 8 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

گجرات:7فوڈ پوائنٹس کو ہزاروں روپے جرمانہ ،مضر صحت خوراک تلف

پتنگ بازی پر عائد پابندی بدستور برقرار

آئمہ کرام کو براہ راست وظیفے سے مساجد کا نظام ڈسٹرب ہوگا:زاہد الراشدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن