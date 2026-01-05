صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:مہنگائی بے قابو، پرائس کنٹرول مؤثر نہ ہو سکا

  • ملتان
وہاڑی:مہنگائی بے قابو، پرائس کنٹرول مؤثر نہ ہو سکا

اشیائے خورونوش خود ساختہ نرخوں پر فروخت، شہریوں کا احتجاج

 وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی)شہر و گرد و نواح میں روز مرہ کی اشیاء خورد و نوش، فروٹ، سبزیاں، چینی، گھی، گوشت اور دیگر ضروریات زندگی کے نرخ کنٹرول سے باہر ہیں جبکہ پیرا فورس اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اس جانب کوئی مؤثر اقدام نہیں کر رہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے باوجود پیرا فورس کی تشکیل اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو مقررہ نرخوں کے مطابق مارکیٹ کنٹرول کرنے کے اختیارات ہونے کے باوجود علاقے میں خود ساختہ مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ سکا۔ شہریوں کے مطابق روزانہ کی ضروری اشیاء کی قیمتیں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ حکومت کی فراہم کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں ہیں اور دکاندار اسے نمایاں لگانا بھی گوارا نہیں کرتے۔

بلکہ اپنے خود ساختہ نرخ لگا کر فروخت کر رہے ہیں۔ کئی ماہ گزر گئے ہیں لیکن کرمپور میں کسی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یا پیرا فورس نے مارکیٹ کا چیک یا وزٹ نہیں کیا اور عوامی نگرانی میں مکمل لاپرواہی اور کھلی چھٹی کا ماحول ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور عوام کے حق میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات یقینی بنائیں، تاکہ ضروری اشیاء کی دستیابی اور مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر