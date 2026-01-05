صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصبہ گجرات ،حضرت شیخ اسماعیل جنازہ گاہ خستہ حالی کا شکار

  • ملتان
قصبہ گجرات ،حضرت شیخ اسماعیل جنازہ گاہ خستہ حالی کا شکار

دیواریں، فرش ٹوٹ چکا، صفائی اور متبادل وسیع جنازہ گاہ بنانے کا مطالبہ

قصبہ گجرات (نامہ نگار) قصبہ گجرات، ضلع کوٹ ادو کا ایک قدیمی اور گنجان آباد علاقہ ہے جہاں واحد جنازہ گاہ حضرت شیخ اسماعیل جنازہ گاہ شدید خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے ۔ جنازہ گاہ کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ فرش جگہ جگہ سے خراب ہے ، جس کے باعث شہریوں کو نمازِ جنازہ کی ادائیگی میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے ۔اہلِ علاقہ کے مطابق جنازہ گاہ کے احاطے میں صفائی کا کوئی مناسب انتظام موجود نہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں اور بدبو پھیلی رہتی ہے ۔ آوارہ جانوروں کی آزادانہ آمد و رفت معمول بن چکی ہے جس سے جنازہ گاہ کا تقدس متاثر ہو رہا ہے ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اسی احاطے میں بچوں کا کھیل کود بھی جاری رہتا ہے جو مذہبی اور سماجی اقدار کے منافی ہے۔

مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سنگین مسئلے کی نشاندہی متعدد بار متعلقہ اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو کروائی گئی، تاہم تاحال کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اہلِ علاقہ میں اس صورتحال پر شدید تشویش پائی جاتی ہے اور غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے ۔علاقہ مکینوں ملک عبدالباسط میتلا، میاں کاشف وٹو، میاں انور سکھیرا اور چودھری ضیاء الرحمان نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حضرت شیخ اسماعیل جنازہ گاہ کی فوری مرمت، مکمل صفائی اور باقاعدہ دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بڑھتی آبادی کے پیشِ نظر کسی کھلی اور مناسب جگہ پر ایک بڑی اور جدید سہولیات سے آراستہ جنازہ گاہ کے قیام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو باعزت اور پرسکون ماحول میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر