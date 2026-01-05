صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذوالفقار بھٹو نے عوام کو حقوق کا شعوردیا،احمدمجتبیٰ

  • ملتان
ذوالفقار بھٹو نے عوام کو حقوق کا شعوردیا،احمدمجتبیٰ

ایٹمی پروگرام،اسلامی سربراہی کانفرنس،خوددار خارجہ پالیسی تشکیل دی

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی اور میاں محمد عظیم سعید نے ، چیئرمین پیپلزپارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کے موقع پر مشترکہ بیان میں انہیں عہد ساز، عوام دوست اور جمہوریت کے سچے علمبردار قرار دیا۔انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو نے پاکستان کے غریب، محنت کش اور محروم طبقات کو شعور، حقوق اور اعتماد دیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان کو متفقہ آئین، ایٹمی پروگرام، اسلامی سربراہی کانفرنس اور خوددار خارجہ پالیسی جیسی لازوال کامیابیاں حاصل ہوئیں، جو آج بھی ان کی سیاسی بصیرت اور قومی سوچ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے عوام میں \"روٹی، کپڑا اور مکان\" کے نعرے کے ذریعے اقتدار کے اصل سرچشمے ہونے کا شعور پیدا کیا۔ پاکستان پیپلزپارٹی آج بھی شہید بھٹو کے فلسفہ، نظریہ اور مشن پر گامزن ہے اور ملک میں جمہوریت، آئین کی بالادستی، عوامی حقوق اور وفاقی یکجہتی کے لئے جدوجہد کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

110 پارکنگ پوائنٹس کو مزید منظم و جاذب نظر بنانیکا فیصلہ

کمالیہ:اے سی اقراناصر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

چک جھمرہ :عوامی سہولیات کیلئے ڈپٹی کمشنر کے متعدد اقدامات

الائیڈ ہسپتال II کو مخیر حضرات کی جانب سے ادویات فراہم

ای ایس ٹی اساتذہ کی سکیل 16 میں پروموشن، تقررنامے تقسیم

حضرت علی کا دور خلافت حکمرانوں کیلئے بہترین نمونہ :مقررین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر