صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی کی شدت بڑھتے ہی مچھلی اور انڈے مہنگے ہوگئے

  • ملتان
سردی کی شدت بڑھتے ہی مچھلی اور انڈے مہنگے ہوگئے

ماچھیوال (نامہ نگار)سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ماچھیوال اور گردونواح میں مختلف اقسام کی مچھلی اور دیسی انڈے کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔

ماچھیوال اڈا 37 پھاٹک، ظہیر نگر اور پکھی موڑ سمیت دیگر علاقوں میں مچھلی کی قیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 100 سے 300 روپے تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔رہو مچھلی کی فی کلو قیمت 650 سے 850 روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ شنگاری مچھلی 1000 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی ہے ۔ اس کے علاوہ دیسی انڈے بھی 50 روپے فی انڈا جبکہ فارمی انڈے کریٹ کے حساب سے 850 روپے پر فروخت ہونے لگے ہیں۔شہریوں جن میں عابد، شکور، عالم شیر، وارث اور دیگر شامل ہیں۔، کا کہنا ہے کہ مچھلی اور انڈے سرکاری ریٹ لسٹ سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں، جس سے عام شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی میں مچھلی اور انڈے جیسی بنیادی غذائی اشیاء کی بڑھتی قیمتیں عوام کی قوت خرید متاثر کر رہی ہیں، اور انہیں توقع ہے کہ ضلعی انتظامیہ جلد ہی مناسب اقدامات کر کے منصفانہ قیمتوں کو یقینی بنائے گی تاکہ شہری بلاوجہ مہنگائی کے بوجھ تلے نہ آئیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر