صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیزرفتار ہائی ایس کی ٹکر، سڑک کنارے کھڑی بچی جاں بحق

  • ملتان
تیزرفتار ہائی ایس کی ٹکر، سڑک کنارے کھڑی بچی جاں بحق

حادثہ اڈا کھجی والا کے قریب پیش آیا،ڈرائیور فرار، مقدمہ درج ،کارروائی جاری

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اڈا کھجی والا کے قریب تیزرفتار ہائی ایس ویگن کی ٹکر سے چھ سالہ بچی جاں بحق ہو گئی، جس سے علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر سرور شہید کو اطلاع موصول ہوئی کہ شمال کی جانب سے آنے والی ایک ہائی ایس ویگن نہایت تیز رفتاری سے سڑک پر آ رہی تھی۔ بے قابو گاڑی نے سڑک کنارے کھڑی کمسن بچی کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئی۔جاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت امِ شاہ زیب ولد شعیب مرجانہ، قوم مرجانہ کھیڑا، سکنہ دیہہ کے نام سے ہوئی، جس کی عمر تقریباً چھ سے سات سال بتائی گئی ہے ۔ حادثے کے دوران ویگن میں سوار چند افراد کو بھی معمولی چوٹیں آئیں، جنہیں موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ واقعے کے بعد ویگن کا ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے جاں بحق بچی کے والد شعیب مرجانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ فرار ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کی تحقیقات جاری ہیں اور شواہد کی روشنی میں ذمہ دار کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔اہل علاقہ نے واقعے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ تیزرفتاری پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے المناک حادثات سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس