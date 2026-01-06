صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب:ناخواندگی میں ہو شرباء اضافہ

  • ملتان
جنوبی پنجاب:ناخواندگی میں ہو شرباء اضافہ

راجن پور سرفہرست ،64فیصد بچے تعلیم سے محروم ،ڈی جی خان ، رحیم یار خان ،مظفر گڑھ ، لودھراں بھی تعلیمی پسماندگی کا شکار، نصف بچوں نے سکول کا دروازہ بھی نہ دیکھا ملتان، بہاولپور، بہاولنگر، پاکپتن ،تونسہ، وہاڑی میں شرح خواندگی 53سے 61فیصد کے درمیان ، پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ کاغذوں میں دفن، عوامی حلقوں کا اظہار تشویش

ملتان (خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب میں شرح خواندگی خطرناک حد کو چھونے لگی،راجن پور سب سے پسماندہ ضلع بن گیا تفصیل کے مطابق پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جاری کردہ تازہ چارٹ کے مطابق پنجاب میں ضلع وار شرحِ خواندگی میں نمایاں فرق دیکھنے میں آیا ہے صوبے کے کم شرحِ خواندگی والے اضلاع میں راجن پور سرفہرست ہے جہاں شرحِ خواندگی تقریباً 36 فیصد کے لگ بھگ ہے ، جبکہ ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، مظفرگڑھ اور لودھراں جیسے اضلاع بھی پسماندہ فہرست میں شامل ہیں جہاں شرح 50 فیصد کے آس پاس یا اس سے کچھ زائد ہے جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع بہاولپور، بہاولنگر، پاکپتن، تونسہ، کوٹ ادو، وہاڑی اور ملتان میں شرحِ خواندگی 53 سے 61 فیصد کے درمیان ریکارڈ کی گئی ہے ۔دوسری جانب وسطی پنجاب کے اضلاع جھنگ، اوکاڑہ، خانیوال، لیہ، خوشاب، قصور، میانوالی اور ننکانہ صاحب میں یہ شرح 60 سے 65 فیصد کے درمیان رہی۔ بہتر کارکردگی دکھانے والے اضلاع میں سرگودھا، حافظ آباد، شیخوپورہ، اٹک، منڈی بہاؤالدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، وزیرآباد، چکوال اور سیالکوٹ شامل ہیں جہاں شرحِ خواندگی 68 سے 78 فیصد تک پہنچ چکی ہے صوبے میں سب سے زیادہ شرحِ خواندگی لاہور، گجرات، جہلم، راولپنڈی اور مری میں ریکارڈ کی گئی، جہاں یہ شرح 80 فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے ماہرین کے مطابق یہ اعداد و شمار تعلیمی سہولیات، شہری و دیہی فرق اور معاشی حالات کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ محکمہ تعلیم پنجاب کے لئے یہ ایک واضح اشارہ ہیں کہ پسماندہ اضلاع میں ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی اصلاحات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریلوے کراسنگ کی ری ماڈلنگ پھاٹک کا منصوبہ لٹک گیا

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں 10 بیڈز پر مشتمل جدید آئی سی یو وارڈ قائم

کانسٹیبل کی ریٹائرمنٹ پر ڈی پی او آفس میں الوداعی تقریب

کارپوریشن ملازمین نے 200ریڑھیاں قبضے میں لے لیں

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،موقع پر احکامات جاری

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس