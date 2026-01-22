پولیس کا قحبہ خانے پر چھاپہ خاتون سمیت 3افراد گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر) بی زیڈ پولیس نے اطلاع پر نگینہ بی بی کے قحبہ خانہ پر چھاپہ مارا، جس کے دوران ملزمہ مہوش، ملزم شہزاد اور اقبال کو نازیبا حرکات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔پولیس حکام کے مطابق موقع پر کارروائی کے بعد ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
