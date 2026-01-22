صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا قحبہ خانے پر چھاپہ خاتون سمیت 3افراد گرفتار

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) بی زیڈ پولیس نے اطلاع پر نگینہ بی بی کے قحبہ خانہ پر چھاپہ مارا، جس کے دوران ملزمہ مہوش، ملزم شہزاد اور اقبال کو نازیبا حرکات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔پولیس حکام کے مطابق موقع پر کارروائی کے بعد ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

