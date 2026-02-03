صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی کے الزام میں 11افراد کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
ملتان( کرائم رپورٹر ) پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں 11افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔

 مظفر آباد پولیس نے ملزم سجاول سے 1160گرام چرس گلگشت پولیس نے ملزم مبشر سے 3گرام آئس بی زیڈ پولیس نے ملزم احسن سے 50لیٹر ملزم ارشد سے 20لیٹرشراب کوتوالی پولیس نے ملزم اقبال سے 1060گرام ہیروئن صدر پولیس نے ملزم سلیم سے 10لیٹر شراب نیوملتان پولیس نے ملزم حارث سے 30گرام چرس سیتل ماڑی پولیس نے ملزم احمد رضا سے 25لیٹر ملزم کامران سے 10لیٹر شراب، سٹی شجاع آباد پولیس نے ملزم حمزہ سے 560گرام چرس اور سٹی جلالپور پولیس نے ملزم وسیم سے 1100گرام ہیروئن برآمد کرلی۔ پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

