صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین افراد کی بچے سے زیادتی ،ویڈیو بھی بنا لی،مقدمہ درج

  • ملتان
تین افراد کی بچے سے زیادتی ،ویڈیو بھی بنا لی،مقدمہ درج

مونڈکا(نامہ نگار )تین افراد کی بچے سے زیادتی، ویڈیو بھی بنا لی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کردیا۔

 محمد عدنان قوم مزاور سکنہ گھیل پور نے پولیس تھانہ شاہ جمال کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کا بارہ سالہ بھانجا جس کا والد مزدوری کے سلسلہ میں سعودی عرب میں مقیم ہے جو شادی میں شرکت کیلئے کھلنگ جنوبی آیا ہوا تھا کہ تین رشتہ دار اوباش لڑکوں اسد، علی اور احمد ورغلا کر اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر ویرانے میں لے گئے ،کافی دیر تک نہ آئے جس پر انہیں تشویش لاحق ہوئی ،وہ دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ویرانے میں دیکھا کہ تینوں بچے سے زیادتی اور ویڈیو بنانے میں مصروف تھے ۔ ہمیں دیکھتے ہی تینوں فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مدعی کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا دورہ

مرکزی نعت کونسل تحصیل شاہ پور کے زیر اہتمام عید ملن تقریب

چرچزپر 600افسران اور پولیس اہلکاروں تعینات

فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے ناقص گوشت کی بڑی کھیپ پکڑ لی

مشکوک شخص گرفتار،30بور پسٹل برآمد

ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، 14 سالہ بچی جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر