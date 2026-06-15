صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کا صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ شروع

  • ملتان
الخدمت فاؤنڈیشن کا صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ شروع

نور شاہ روڈ پر آر او پلانٹ اگست تک مکمل فعال کر دیا جائے گا:فرقان آصف

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کوٹ ادو میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت پرانی سبزی منڈی نور شاہ روڈ پر جدید آر او پلانٹ ماہ اگست تک مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی ضلع کوٹ ادو فرقان آصف بزدار نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ شہریوں کو صاف اور معیاری پانی کی فراہمی کے لیے ایک اہم کاوش ہے جس سے پورے شہر کے مکین مستفید ہوں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ آر او پلانٹ سے گھر گھر صاف پانی کی سپلائی کا نظام بھی ترتیب دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔فرقان آصف بزدار نے کہا کہ زیر زمین پانی آلودہ ہو چکا ہے جس کے باعث مختلف بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ، جبکہ یہ منصوبہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدید مشینری سے آراستہ یہ آر او پلانٹ کوٹ ادو کی تاریخ کا ایک اہم فلاحی منصوبہ ہے جس سے شہریوں کو بڑی سہولت میسر آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے نو تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا

شہر قائد کے گمبھیر مسائل پرمقامی ہوٹل میں ڈائیلاگ

وفاق کراچی کیلئے 500 ارب کے پیکیج کا اعلان کرے ،جماعت اسلامی

تھر میں پانی، روزگار نایاب، حکمراں دعوے کررہے ، حلیم عادل

کراچی:پولیس مقابلہ،زخمی کار لفٹرز 2مسروقہ گاڑیاں چھوڑ کرفرار

دڑو:پانی چوری الزام پر6بااثر افراد سمیت 12کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر