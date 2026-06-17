صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں نہ کرنے کا حکم

  • ملتان
مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں نہ کرنے کا حکم

ملتان(کورٹ ر پورٹر) ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں و پریشان کرنے سے متعلق درخواست پر ایس ایچ او تھانہ ممتاز آباد کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ۔

عدالت میں خاتون سدرہ بی بی نے ہراسمنٹ کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے چند روز قبل پسند کی شادی کرلی تھی چونکہ والدین اسکی شادی کسی عمر رسیدہ شخص سے کرنا چاہتے تھے اب شادی کرنے پر قریبی رشتے دار جان دشمن بن گئے ہیں اور طلاق نہ لینے پر شدید نتائج کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ پولیس کو مذکورہ افراد کے ایماپر ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محرم الحرام: ڈویژنل انتظامیہ متحرک، سکیورٹی اقدامات، جلوسوں کے روٹس چیک کرنے کی ہدایات

واسا کو ریونیو ریکوری ہدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت

حضرت عمر فاروقؓ کی سیرت خدمتِ خلق کا بہترین نمونہ :مقررین

اسلحہ لے کر گھومنے والا شہری گرفتار

شادی شدہ خاتون 4کمسن بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا

ترکھانی :سرکاری سکول سے فرنیچر، پنکھے اور ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر