صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل پارک اور جھیل کو جدید تفریحی مقام بنانے کا فیصلہ

  • ملتان
فضل پارک اور جھیل کو جدید تفریحی مقام بنانے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کا دورہ، ترقیاتی کاموں، صفائی اور انتظامات کا جائزہ لیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر خانیوال حنا ارشد نے علی الصبح فضل پارک روڈ اور فضل پارک کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی و بحالی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے انہیں فضل پارک اور جھیل کو یکجا کرکے جدید تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے فضل پارک روڈ کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ معیار اور ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔حنا ارشد نے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری صفائی آپریشن کا بھی جائزہ لیا اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فضل پارک اور جھیل کو اپ گریڈ کرکے جدید اور خوبصورت تفریح گاہ بنایا جائے گا، جہاں شہریوں، بالخصوص بچوں اور خاندانوں کو معیاری تفریحی سہولیات میسر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق شہری انفراسٹرکچر، پارکس اور عوامی مقامات کی بہتری ضلعی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے ۔دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نعیم صادق چیمہ، ڈسٹرکٹ منیجر آپریشن ستھرا پنجاب ایجنسی عثمان خورشید بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بعد ازاں اراضی ریکارڈ سنٹر اور تحصیل دفتر کا بھی دورہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

50 ڈبل ڈیکر ، 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ

اسمگلنگ کی بڑی کوششیں ناکام،ہیرے ، پلاٹینم بارز برآمد

گورنر سے انڈونیشیا کے سفیرکی ملاقات

پولیس چیف کا کمشنر کے ہمراہ افغان کیمپ کا دورہ

متوقع بارشیں، نالوں کی صفائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت

کے الیکٹرک ریفرنڈ م میں پی پی کی حمایت یافتہ یونین کامیاب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل