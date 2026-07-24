صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں کے نام پر بازار کھنڈرات میں تبدیل

  • ملتان
ترقیاتی کاموں کے نام پر بازار کھنڈرات میں تبدیل

ٹھیکیدار غائب،ستھرا پنجاب ورکرز تنخواہوں سے محروم،جابجا گندگی کے ڈھیر

ملتان(لیڈی رپورٹر)بیوٹیفکیشن کے نام پر بازاروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے ٹھیکیدار غائب ہو گیا سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے راستے مکمل بند ہو گئے ۔کاروبار ٹھپ ہو گئے ستھرا پنجاب منصوبے کے تحت صفائی ورکرز کو کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کئے جانے کے باعث بازاروں میں صفائی کا نظام تباہ ہو چکا ہے ، جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ترقیاتی منصوبوں میں طویل تاخیر نے تجارتی سرگرمیوں کو شدید متاثر کر دیا ہے ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ صفائی کی ابتر صورتحال، اکھڑی سڑکوں اور بند ترقیاتی کاموں کے باعث گاہک بازاروں کا رخ نہیں کر رہے ، جس سے کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ۔ قومی تاجر اتحاد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی ورکرز کی فوری تنخواہیں ادا کر کے صفائی کا نظام بحال کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ