432متاثرین کی مدد
ملتان (کرائم رپورٹر)ریسکیو 1122 ملتان نے 440 ایمرجنسیز پر بروقت ریسپانس کرتے ہوئے 432 متاثرین کو ریسکیو سروسز فراہم کیں۔ ان ایمرجنسیز میں 414 ملتان شہر، 16 شجاع آباد جبکہ 10 جلال پور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔
ریسکیو 1122 ملتان نے 440 ایمرجنسیز پر بروقت ریسپانس کرتے ہوئے 432 متاثرین کو ریسکیو سروسز فراہم کیں۔ ان ایمرجنسیز میں 414 ملتان شہر، 16 شجاع آباد جبکہ 10 جلال پور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔
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