2بچیوں کے ورثاء کی تلاش
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 2 گمشدہ بچیوں کے ورثاء کی تلاش ہے 12 سالہ جویریہ دختر عبدالرحمن، 10 سالہ عائشہ دختر نصیر احمد کو کچھ روز قبل ایدھی ہوم سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 2 گمشدہ بچیوں کے ورثاء کی تلاش ہے 12 سالہ جویریہ دختر عبدالرحمن، 10 سالہ عائشہ دختر نصیر احمد کو کچھ روز قبل ایدھی ہوم سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا ۔
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