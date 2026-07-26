بیوپاری کے 5قیمتی جانور چوری
میاں چنوں (سٹی رپورٹر)تھانہ سٹی کی حدود میں چور بیوپاری کے پانچ قیمتی جانور چوری کرکے فرار ہوگئے ۔محلہ اسلام آباد میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور شہری رانا فلک شیر کے ڈیرے سے پانچ قیمتی جانور لے گئے ۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کردی اور ملزموں کی تلاش کیلئے تفتیش جاری ہے ۔
تھانہ سٹی کی حدود میں چور بیوپاری کے پانچ قیمتی جانور چوری کرکے فرار ہوگئے ۔محلہ اسلام آباد میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور شہری رانا فلک شیر کے ڈیرے سے پانچ قیمتی جانور لے گئے ۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کردی اور ملزموں کی تلاش کیلئے تفتیش جاری ہے ۔
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