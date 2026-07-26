صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی 15کلو چرس برآمد، ملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کی کارروائی 15کلو چرس برآمد، ملزم گرفتار

میاں چنوں (سٹی رپورٹر)تھانہ صدر میاں چنوں پولیس نے منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 15 کلو چرس برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔۔۔

ایس ایچ او تھانہ صدر محمد عادل کھچی نے موسیٰ ورک کے قریب ناکہ بندی کے دوران مشکوک ہائی روف گاڑی کو روک کر تلاشی لی تو گاڑی سے 15 کلو چرس برآمد ہوئی۔پولیس نے مردان کے رہائشی ملزم کامران خان ولد اکبر خان کو موقع پر گرفتار کرلیا، جو ہائی روف گاڑی نمبر 7703 ایل ای ایس پر سوار مردان سے ملتان جا رہا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10 گھنٹوں میں مرکزی شاہراہوں سے پانی نکال دیا گیا

فلڈ ریلیف کیمپس، حفاظتی بندوں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ

اختیارات کا ناجائز استعمال ، 3کانسٹیبل معطل، کارروائی کا حکم

بھکر میں چہلم حضرت امام حسین ؓ پر فول پروف سکیورٹی کا فیصلہ

فیکٹری ایریا روڈ پر کھدائی میں پھنسی کوسٹر کو نکال لیا گیا

برساتی نالہ بند ہونے سے بارش کا پانی گھروں میں داخل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل