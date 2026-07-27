صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردار نیاز گشکوری کی قل خوانی، ہزاروں افراد کی شرکت

  • ملتان
سردار نیاز گشکوری کی قل خوانی، ہزاروں افراد کی شرکت

سماجی وعوامی خدمات پر خراج عقیدت ،ذیشان نیاز خان گشکوری کی دستار بندی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی مرحوم سردار نیاز حسین خان گشکوری کے ایصالِ ثواب کے لیے ان کی رہائش گاہ پر عظیم الشان قل خوانی کا اہتمام کیا گیا جس میں پنجاب بھر سے سیاسی، سماجی، مذہبی، قبائلی شخصیات اور ہزاروں افراد نے شرکت کی۔تقریب میں سابق و موجودہ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، قبائلی عمائدین، علماء کرام، وکلاء، صحافیوں اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے مرحوم سردار نیاز حسین خان گشکوری کی سیاسی، سماجی اور عوامی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بااصول، دیانتدار، ملنسار اور عوام دوست رہنما تھے ، جنہوں نے اپنی زندگی عوامی خدمت، امن، بھائی چارے اور علاقائی ترقی کے لیے وقف کیے رکھی۔علماء ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ اختتام پر گشکوری برادری کے معززین، قبائلی عمائدین اور سیاسی و سماجی شخصیات نے مرحوم کے صاحبزادے سردار ذیشان نیاز خان گشکوری کی دستار بندی کی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نئے ریونیو جنریٹنگ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کانکاسی آب اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال کو با ضا بطہ طور پر ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے دیا ، بریفنگ

ڈی پی او سرگودھا کی کھلی کچہری ،مسائل اور شکایات تفصیل سے سنیں

ڈپٹی کمشنرکا سول لائن میں زیر تکمیل اربن بیو ٹیفکیشن پروجیکٹ کا دورہ

مون سون‘ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر