صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

  • ملتان
شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

آٹھ نمبر فلائی اوور پر ملتانی ثقافت سے متعلقہ ڈیزائن کی حامل لائٹس نصب کی گئیں،قمر شہید چوک پر بھی لائٹس فعال،شہر کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری رکھے جائینگے ،وسیم حسین

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ہارٹی کلچر ایجنسی ملتان نے کچہری سے آٹھ نمبر فلائی اوور اور قمر شہید چوک پر لائٹس کی تنصیب مکمل کر لی۔ ایم ڈی ہارٹی کلچر ایجنسی سید وسیم حسن کی ہدایات پر شہر کے مختلف مقامات کو روشن اور خوبصورت بنانے کا کام جاری ہے ۔آٹھ نمبر فلائی اوور پر ملتانی ثقافت سے متعلقہ ڈیزائن کی حامل لائٹس نصب کی گئی ہیں، جبکہ قمر شہید چوک کی گرین بیلٹ بھی خوبصورت روشنیوں کے باعث دلکش منظر پیش کرنے لگی ہے ۔اس موقع پر ایم ڈی ہارٹی کلچر ایجنسی سید وسیم حسن نے کہا کہ شہر کے فلائی اوورز اور چوکوں کو شجرکاری اور خوبصورت لائٹس کے ذریعے دیدہ زیب بنانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے یہ اقدامات مستقبل میں بھی جاری رکھے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ ملتان کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کے لیے ادارہ پُرعزم ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے شہر کو خوبصورت اور دیدہ زیب بنانے کیلئے کئی منصوبے شروع کررکھے ہیں جن کی تکمیل کے بعد شہر کی خوبصورتی اور سیاحت میں نمایاں اضافے کی توقع ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹماٹر، شملہ مرچ، آلو مہنگے، برائلر گوشت 550 روپے کلو کی حد کو چھونے لگا

مرکزی جمعیت اہلحدیث سٹی کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن

عید گاہ گوہر پیر محمود بوٹی میں 74 ویں افکارِ رضا سیمینار کا انعقاد

قتل، اغوا ودیگر سنگین جرائم کی تفتیش جلدنمٹانے کی ہدایت

صوبائی وزیر سے چین کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری پر بات چیت

بیکری کے یونٹ پر آتشزدگی، حفاظتی اقدامات پر عملدرآمد کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر