انجمن تاجران چندے والی مسجد تا سگو چوک کے عہدیداروں کی حلف برداری ملتان 05 نومبر ، 2026

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ملتان (لیڈی رپورٹر) چیمبر آف سمال ٹریڈرز اتحاد گروپ کے صدر رانا اصغر، جنرل سیکرٹری ملک عبدالصمد ڈوگر، عزیز الرحمن کمبوہ اور۔۔۔

ملک نیاز بھٹہ نے انجمن تاجران چندے والی مسجد تا سگو چوک کے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں صدر رانا حیدر علی، جنرل سیکرٹری ملک ناصر میتلا، سینئر نائب صدر رمضان بلوچ، نائب صدور عثمان ملک، عظیم جٹ، ملک اشرف، چودھری اسلم، چودھری عتیق اور قیوم نیازی ، ذوہیب قریشی، چیئرمین ملک شان میتلا اور وائس چیئرمین منتظر مہدی شامل تھے ۔